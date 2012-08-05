Конный казачий поход Москва-Париж стартует через неделю

Торжественный старт походу, первому с 1812 года, будет дан 12 августа на Поклонной горе в Москве. Поход носит исключительно мирный характер, во славу тех, кто пал в боях 1812-1814 годов.



Длина маршрута, которым пройдут 23 современных донских казака на конях донской породы, превысит 2,5 тыс км. Путь пройдет через места наиболее памятных сражений, в которых участвовали казачьи полки 1812 года: Бородино, Смоленск, Березина, Лейпциг, Париж. По планам организаторов, в середине октября парижанки должны если не бросать в воздух чепчики, то уж точно вспомнить происхождение слова "бистро". По преданию, именно русские казаки в 1814 году подали парижским рестораторам идею кафе быстрого обслуживания, требуя угостить их "быстро, быстро!"

Символом уважения между двумя народами должен стать, по замыслу российских организаторов похода, большой гала- концерт в бывшей резиденции Наполеона Фонтенбло, на котором выступят Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, Кубанский казачий хор и Кремлёвская школа верховой езды. Кроме того, по всему маршрута конного перехода запланированы показательные выступления по конной джигитовке, организация концертов и тематических выставок, проведение исторических реконструкций.

Одной из целей похода является также демонстрация лучших качеств донской породы лошадей, на которых проедут казаки. "Донская конница единственная из всей русской кавалерии легко выдержала этот поход до Парижа и вернулась обратно в Задонские степи без естественных потерь, - рассказал один из организаторов похода, заместитель председателя его оргкомитета конезаводчик Павел Мощалков. - После войны по указу императора 73-78 проц русской конницы пересели на дончаков". Донская лошадь уникальное творение природы и человека и она, как ни кто другой имеет право на существование и ещё не раз порадует человека своим присутствием на земле, добавил конезаводчик, сообщает ИТАР-ТАСС.

Между тем, в этот день 200 лет назад, 5 августа 1812 года, казаки вели обзорную и разведывательную службу в условиях затишья в боевых действиях, наступившего после соединения русских армий в Смоленске. Их разъезды и пикеты доходили до мест дислокации французских корпусов в Орше, Рудне и других пунктах, имели стычки с французскими сторожевыми отрядами.





