Медведев: Чтобы не было пожаров надо вести себя по-человечески, не по-свински

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил и прокомментировал ситуацию в России с лесными пожарами. Глава российского правительства выразил мнение, что эту проблему должно решать общество.

Премьер отметил, что "задача общая". "Во всем мире без добровольных пожарных дружин ничего не происходит. Надо вкладывать деньги в технику, просвещение, но и вести себя по-человечески, не по-свински, поскольку мы знаем, от чего происходят многие пожары", — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что из-за жары ситуация с лесными пожарами в Сибири продолжает оставаться сложной, передает Газета.Ru. Дмитрий Медведев напомнил прогноз погоды на август: синоптики обещали, что последний месяц лета будет весьма и весьма сложным. "Ожидать дождей не приходится", — сказал он, и уточнил, что "черная полоса" должна закончиться через две-три недели.

Медведев также отметил, что по сравнению с 2010 годом, когда жертвами пожаров стали люди и сгорели несколько неселенных пунктов, в этом гожу последствия не столь разрушительны. Глава правительства прибыл в воскресенье в Сибирь.

В России по состоянию на 4 августа действует 175 лесных пожаров, охвативших более 19 тыс. га. По данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) три из них — на землях особо охраняемых природных территорий на площади 44 га.

Наиболее сложная обстановка сложилась в лесах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В Красноярском крае горит около 6 тысяч га леса, 31 пожар зафиксирован в Томской области, 30 — в Якутии. Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Южном федеральном округе, Ставропольском крае, на севере Республики Дагестан, в Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, в центральных районах Томской области и Красноярского края.