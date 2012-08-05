В Москвепланируют расширить Щербинское, Бутовское, Домодевское, Перепечинское и Троекуровское кладбища, а Новодевичье и Ваганьковское, а также Николо-Архангельский крематорий реконструируют.



Из сообщения департамента строительства Москвы: «Реконструкция Ваганьковского и Новодевичьего кладбищ будет проводиться в 2012–2013 годах. На них планируется выполнить реконструкцию и замену инженерных сетей, обустроить общественные туалеты и павильоны ритуальных услуг. При этом облик историко-архитектурных памятников останется неизменным».



Территория московских некрополей до 2014 года увеличится более чем на 102 гектара , что позволит еще на какое-то время обеспечить потребности города. В частности, в Дмитровском районе Подмосковья для москвичей создадут кладбище на 70 гектаров. А к Востряковскому погосту пристроят специальный небольшой участок для иудейских захоронений.







