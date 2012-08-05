Мероприятие в стиле ретро прошло сегодня в парке "Сокольники". Около пятидесяти девушек оделись в наряды 60-х годов и вышли на велопарад под названием "Леди на велосипеде".



Цель мероприятия - популяризация двухколесного транспорта, на котором можно отправиться не только на работу, но и на прогулку по городу, парку или даже на свидание.



Главное условие для участниц велопробега - соблюдение дресс-кода: яркие приталенные платья или сарафаны с пышными юбками в стиле 50-х, соответствующие прически, украшенные лентами и цветами и ретроаксессуары: короткие перчатки, очки, косынки, крупные бусы и широкополые соломенные шляпы.



В рамках мероприятия прошли фотосессии, выставка старинных фотографий и ретровелосипедов. Организаторы парада пообещали, что теперь он станет ежегодным, а в следующий раз будут выбирать и велоджентльменов, сообщают vesti.ru.



