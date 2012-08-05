Цель правительства - понизить ставку ипотечного кредитования до уровня 5-6 %

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время беседы с железнодорожниками в Омске заявил, что его правительство ставит целью понизить ставку ипотечного кредитования до уровня 5-6 процентов.



"В зависимости от региона / ипотечная ставка составляет/ плюс-минус 13-15, а иногда и 17 проц годовых". "Это абсолютно неподъемные /проценты/", - убежден Медведев. В то же время он пояснил, что "ипотечная ставка зависит от цены денег в нашей стране, а банковская цена денег зависит от инфляции". "В этом, как и в прошлом, у нас значительно более низкая ипотечная ставка, потому что стала более низкой инфляция, поэтому мы будем и дальше снижать инфляцию путем различного рода макроэкономических мер, и вместе с ней будет опускаться общая ипотечная ставка", - пообещал премьер-министр.

"Мы думаем о том, каким образом сейчас решать жилищную проблему для бюджетников, и у организаций, которые сами зарабатывают есть возможность добавить и снизить ипотечную ставку для своих сотрудников", - продолжил Медведев. "Мы ставим себе цель - выйти на такой уровень, когда в среднем по стране можно будет получить ипотеку за 5-6 проц годовых", - заявил глава правительства, сообщает ИТАР-ТАСС. По его мнению, эта ставка "будет по силам практически любой семье, которая зарабатывает деньги".



