Медведев в Омске в день железнодорожника побывал в локомотивном депо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил в Омске эксплуатационное локомотивное депо и ознакомился с работой передвижного консультативно-диагностического центра. Глава правительства осмотрел несколько новых локомотивов.

Поднялся в кабины машинистов. "Все в цифре, смотрю", - отметил премьер. Он поинтересовался, комфортно ли машинистам управлять этим локомотивом, на что начальник депо ответил, что соблюдены все условия, в кабине есть климат-контроль, автоведение, холодильник и микроволновка.

Глава "РЖД" Владимир Якунин, сопровождающий премьера в поездке, сказал, что локомотивы собирают на Урале. В депо обновлена десятая часть локомотивов.

Медведев осмотрел также консультативно-диагностический центр "Здоровье". Этот медпоезд оказывает помощь на территории Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края. Главе правительства рассказали, что в этом поезде обычно едут по 10-12 специалистов. Медведеву показали кабинеты терапевта, эндокринолога, кабинет УЗИ сердца и лабораторию, где проводятся исследования. Поезд был создан в 1993 году, кардинальная модернизация материально-технической базы поезда проводилась в 2007 году. Сам поезд состоит из девяти вагонов, сформированных таким образом, чтобы процесс обследования пациента проходил последовательно от регистрации до выдачи заключения о состоянии здоровья и дальнейших рекомендаций.

Эксплуатационное локомотивное депо "Омск" было основано в 1896 году. В момент основания штат депо насчитывал 300 работников, которые обслуживали 14 паровозов. На сегодняшний день там работают более 2 тысяч человек. Депо имеет приписной парк в 353 единицы подвижного состава.

Железнодорожная тематика будет продолжена в поезде на пути следования премьера из Омска в Томск, сообщает РИА Новости. В поезде он проведет совещание по долгосрочной тарифной политике на железнодорожном транспорте.







