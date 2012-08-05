В Казани требуют освободить невинных мусульман

В центре Казани прошла санкционированная акция протеста мусульман против незаконных, как они считают, массовых задержаний по делу о нападениях на муфтия Татарстана и его заместителя.





Собралось около 200 человек. Молодые люди — в тюбетейках, женщины — в хиджабах, некоторые пришли с детьми. На флагах с исламской символикой и плакатах: «Требуем освободить невинных мусульман», «Нас никто не запугает, мы боимся только Аллаха» и т.д.



Мужчины и женщины митинговали отдельно – таков закон шариата. Началась акция с чтения суры Корана, выступающие выражали протест против притеснения мусульман.



Напомним, 19 июля, накануне священного для мусульман месяца Рамазан, в Казани была взорвана машина муфтия республики Ильдуса Файзова, сам он сумел спастись. В то же утро в подъезде своего дома был застрелен заммуфтия Валиулла Якупов.



По делу о нападениях на религиозных лидеров арестованы семеро подозреваемых, несколько человек находятся под подпиской о невыезде, еще несколько десятков жителей республики задержаны для проверки на причастность к нападениям.







