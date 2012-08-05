Тренер российских фехтовальщиков ушел в отставку

Главный тренер сборной России по фехтованию Владислав Павлович решил покинуть пост по собственному желанию из-за неудовлетворительных результатов своих подопечных на Олимпиаде-2012 в Лондоне.



Неожиданное поражение наших рапиристов в четвертьфинале командного турнира сыграло решающую роль. По ходу матча с Германией россияне вели 30:21, но в итоге сумели разбазарить преимущество. Сам Павлович сказал, что принял решение об уходе еще накануне, когда стало понятно, что медальный план на Игры выполнить не удастся.

В Лондоне наши фехтовальщики взяли два серебра и одну бронзу. А по планам спортивных чиновников должны были привезти в Россию по две награды каждого достоинства, сообщают «Вести».

«Готов продолжить работу в сборной России в любом качестве, но это уже решать (руководству) федерации. Заявление я уже показал президенту федерации», - сказал Павлович.