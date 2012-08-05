600 жителей дагестанского села Комсомольское перекрыли железнодорожное полотно

Жители села Комсомольское в воскресенье перекрыли железную дорогу, таким способом люди решили потребовать у властей найти односельчанина Адама Хайруллоева, с их слов похищенного в ночь на 4 августа.

Перекрывшие железную дорогу люди утверждают, что ночью несколько мужчин насильно посадили Адама в машину и увезли. Машина была без номеров, похитители в масках и камуфляже.

Родственники Адама Хайруллоева с заявлениями о похищении уже обратились в Кизилюртовский РОВД и прокуратуру. им в ведомствах ответили, что к ним пропавший мужчина не доставлялся.

В субботу жители села в знак протеста против похищения и бездействия спецслужб планировали перекрыть автотрассу, но в итоге собрались на стихийный митинг у здания Кизлярского РОВД и перекрыли участок железной дороги.