В Москве на участников реконструкции вылетных магистралей за нарушения проектов организации движения при ведении работ с начала года наложено штрафных санкций на сумму более 10 млн рублей, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

"Еженедельно проверки проводятся на 5 - 6 объектах дорожно-мостового строительства. В состав комплексных комиссий, помимо специалистов Мосгосстройнадзора, входят представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ГУП «Мосгортранс», ГИБДД и префектур столичных округов", - сообщает информационная служба портала "Строительный мир" комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В настоящее время особое внимание при контроле строительно-монтажных работ на вылетных магистралях уделяется соответствию проектов организации движения (ПОД). К компаниям, нарушающим ПОД, применяются меры административного воздействия.

"Так, с начала 2012 года за допущенные нарушения в области строительства наложено штрафных санкций на сумму более 10 млн рублей", - говорится в сообщении мосстройкомплекса.

"АН" писали, что наиболее интенсивно работы ведутся сейчас на строительстве транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе с МКАД, а также на Варшавском и Каширском шоссе. В стадии завершения - работы по строительству эстакады на Варшавском шоссе, что позволит увеличить пропускную способность транспорта на данном участке до 25%.

Кроме того, реконструкция ведется на Ярославском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить в текущем году. Тем самым будет обеспечено беспрепятственное движение транспорта по магистралям, будут созданы комфортные условия для участников движения.