Россия плетется в хвосте лидеров лондонской Олимпиады не просто так, а по плану. Во всяком случае так заявил глава Минспорта РФ, выразив недовольство качеством подготовки проссийских олимпийцев в ряде видов спорта.

"По некоторым видам спорта мы очень жесткие выводы сделаем", - пригрозил в воскресенье Виталий Мутко, который находится в Лондоне, передают Вести.

Вместе с тем он отметил: "В целом олимпийские соревнования проходят по плану. Я подсчитал, что мы не участвуем в борьбе за медали в 120-130 видах программы. Но виды спорта, в которых мы не особенно сильны, проводятся именно в первые олимпийские дни. Академическая гребля, например, где разыгрывается 14 комплектов, велоспорт, где разыгрывается 18 комплектов, плавание — там 34 комплекта".

"Сейчас мы практически как на войне. Главное -дойти до конца, а выводы будем делать позже", - добавил министр.

"АН" писали, что на предыдущих Олимпиадах лучшие результаты пришлись на вторую неделю.

Напомним, сейчас в активе у России 3 золотые медали, 15 серебряных и 10 бронзовых, то есть страна занимает десятое место. Первое место занимает сборная США (26-13-15), на втором находится Китай (25-16-12). На третье место вышла сборная Великобритании (14-7-8).