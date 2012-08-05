В Украине скоро появятся золотые монеты

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на директора генерального департамента регулирования денежного обращения Нацбанка Виктора Нестеренко, передают в воскресенье «Аргументы Недели-Крым».

«В ближайшее время будут введены в обращение еще два типоразмера инвестиционных монет - в 1/2 и 1/10 унции», - сказал Нестеренко.

Монеты выпускаются открытыми (нефиксированными) тиражами.

Напомним, что украинские инвестиционные монеты изготовлены из золота и серебра высшей пробы - 999,9, и на сегодняшний день Национальный банк Украины выпустил инвестиционные монеты «Архистратиг Михаил» из золота номиналом 20 гривень (1 унция) и 5 гривень (1/4 унции) и с серебра номиналом 1 гривня (1 унция).