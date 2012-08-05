Фермер заблокировал проезд через литовско-латышскую границу

В Латвию не могут попасть жители северо-востока Литвы по дороге Рокишкис - Ильзенбергас. Им приходится совершать объезд из-за латышского фермера, который запретил проезд автомобилей по своей земле.

Между представителями Литвы и Латвии была договоренность, по которой стороны должны были отремонтировать свои участки дороги. Литовские дорожники отремонтировали свой участок, но их латвийские коллеги этого не сделали. Вместо этого на границе со стороны Латвии появился знак, запрещающий движение.

Знак появился месяц назад, когда латышский фермер смог вернуть принадлежащую ему землю, со ссылкой на местную прессу передаю Вести. Дорога оказалась в пределах его участка земли. О том, что будет осуществляться возвращение земли, латвийские власти перед началом ремонта дороги муниципалитет Рокишкского района не предупредили.

Перед началом ремонта дороги мэр Рокишкского района Видмантас Канопа спросил латвийские власти, целесообразно ли ремонтировать дорогу. Соседи заверяли, что ремонт необходим, обещали продолжить работы на своей территории. Хотя участок отдаленной дороги у границы с Латвией не используется, литовские дорожники и в эти дни наносят на дорогу разметку. Они все еще надеются, что соседи изменят свою позицию.

Запрещающий движение транспорта в Латвию знак на дороге появился примерно месяц назад, а на литовской территории остались знаки, информирующие о плате за проезд и ограничениях скорости.