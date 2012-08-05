Скончался один из старейших деятелей отечественного телевидения
5 августа 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве на 75-м году накануне ушёл из жизни один из старейших деятелей отечественного телевидения Владимир Маковеев, долгие годы возглавлявший НИИ ТВ- и радиовещания. Он был высочайшим профессионалом своего дела.
После окончания электротехнического московского института связи, начал работать на телевидении, напоминает ТВЦ. Он был главным инженером Общесоюзного телецентра, известно в народе как Останкино в момент его строительства и до ввода комплекса в строй.
При его руководстве там были созданы отечественные вещательные видеомагнитофоны. В 90-е годы Владимир Маковеев был первым заместителем руководителя Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию.