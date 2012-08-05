Уволена директор «Выборгского замка» Светлана Абдуллина

Светлана Абдуллина – человек известный далеко не только в музейных кругах. В «Выборгском замке» - единственном в России сохранившемся образце западноевропейского средневекового военного зодчества – она работает с 1970 года.

Сначала была экскурсоводом, затем методистом. В 1988 году стала директором. За это время «Выборгский замок» обрёл статус государственного музея и стал важным центром культурной жизни Выборга. Здесь появились известные в России и за рубежом фестивали, в течение года их проводится 15. Самые популярные – фольклорный фестиваль средневековой музыки и танцев «Майское дерево», джазовый фестиваль «Серенады Выборгского замка», «Рыцарский фестиваль», который в прошлом году собрал более 4000 тысяч зрителей... Кроме того в музее проходят дни национальных культур, выставки (более 40 в год), конференции, круглые столы, открыты образовательные программы для детей и студентов. От занимаемой должности Светлана Александровна была официально освобождена 1 августа «по решению работодателя» - Музейного агентства Ленинградской области, в ведении которого находится «Выборгский замок».

«Думаю, наша активная замковая жизнь и способность устраивать практически безбюджетные мероприятия кому-то помешали», - рассказала Светлана Александровна на встрече с журналистами. Решение Музейного агентства Ленинградской области об увольнении Светлана Абдуллина намерена обжаловать в суде и отстаивать своё право на руководство музеем.На увольнение отреагировали в Творческом союзе музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, откуда на имя губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко и председателя комитета по культуре Ленинградской области В. Б. Богуша направлено письмо с просьбой «разобраться в ситуации и учесть, что Светлана Александровна обладает высоким авторитетом в музейной среде».

Кроме того, на имя министра культуры России В.Л. Мединского и губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко направлено Открытое письмо деятелей искусства, культуры, науки и образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области в защиту директора Государственного музея «Выборгский замок» Светланы Абдуллиной. «Отставка С.А. Абдуллиной по кулуарно-принятому решению Ленинградского Областного Музейного Агентства – серьёзная кадровая ошибка, которая неминуемо повлечёт за собой сворачивание многочисленных музейных проектов и инициатив, развал сложившегося коллектива музея, потерю партнёрских и творческих контактов, снижение статуса организации в глазах зарубежных коллег. Эта карательная акция позорит руководство отечественной культуры в глазах мирового культурного сообщества. Ни в одной развитой стране мира, деятеля культуры уровня известности и заслуг С.А. Абдуллиной не уволили бы с занимаемого поста с такой циничной лёгкостью и скоротечностью принятого решения, не ставя во внимание ни заслуг, ни возраста, ни признания коллег по цеху, ни уважения простых граждан…», - говорится в письме. Среди подписавших документ в защиту Абдуллиной значатся вице-президент Петровской Академии Наук и Искусств, художник Николай Мартынов; вице-адмирал, экс-начальник штаба Ленинградской Военно-морской базы Игорь Кудряшов; президент Общероссийского военно-исторического общественного движения, кавалер Ордена Почётного Легиона Олег Соколов и другие.