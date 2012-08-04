Москва встретила победителей Олимпиады - дзюдоистов (ВИДЕО)

В Москве в субботу встретили победителей Олимпийских игр-2012. Из Лондона вернулись российские дзюдоисты. На их счету три золотые медали, "серебро" и "бронза". В аэропорту Шереметьево - горячая встреча сразу в зоне прилёта.

Чемпионов ждали сотни людей — не только родные и друзья пассажиров, но и журналисты, спортивные фанаты, спонсоры и чиновники. Столько наград сразу ни у российских, ни у советских дзюдоистов не было никогда. Первый букет вручили Арсену Галстяну, первому обладателю "золота".

Мансура Исаева взяли на плечи земляки, уносят чуть в сторону, и начинаются танцы. "Гордость, гордость за Россию, потому что долго не было медалей у сборной России. Это первые медали сборной России, причем сразу три. Это, я думаю, исторический результат", - сказал Тагир Хайбулаев.

Специалисты отметили, что тренер российских дзюдоистов, итальянец Эцио Гамба, совершил мировой переворот: так подготовил нашу команду, что родоначальники этой борьбы - японцы - оказались позади.