Минтруд РФ не слушает МВФ и не повысит пенсионный возраст

Министерство труда и социальной защиты в ходе подготовки пенсионной реформы в России не обсуждает возможности повышения пенсионного возраста для россиян.

Глава представительства Международного валютного фонда в России Одд Пер Брекк накануне заявил, что России необходимо уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин.

По мнению представителей МВФ, в России необходимо повысить пенсионный возраст до 63 лет к 2030 году и до 65 - к 2050 году. В МВФ подсчитали, что, учитывая демографические проблемы страны, пенсионные затраты России вырастут к 2050 более чем в 2 раза: с существующих сегодня 8% ВВП до 18% ВВП.

МВФ разработал для России свой вариант проведения пенсионной реформы. Для того чтобы ограничить рост пенсионных обязательств бюджета, по словам Брекка, необходимо либо увеличить доходы пенсионной системы, либо сократить ее расходы. В МВФ таже отмечают, что возможности увеличивать налоговую нагрузку у России нет.

Предполагается, что стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ до 2050 года будет подготовлена Минтрудом до 15 сентября 2012 года.