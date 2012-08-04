Российская теннисистка Мария Шарапов завоевала "серебро" на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

В субботу в финальном матче, который завершился на корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба, Шарапову разгромила Серена Уильямс - 0:6, 1:6. Встреча Шараповой с представительницей США продолжалась чуть более часа.

Мария Шарапова впервые участвовала в соревнованиях на Олимпиаде. В итоге на 4 августа пока российские спортсмены завоевали 25 медалей: три золотых, 13 серебряных и девять бронзовых.