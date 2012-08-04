Евкуров ответил на обвинения Кадырова

Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров выразил несогласие главе Чечни Рамзану Кадырову, который обвинил его в недостаточной активности руководства республики в борьбе с терроризмом.

Евкуров подчеркнул, что с боевиками нужно «беспощадно бороться». Но, по его мнению, у Кадырова есть свои метод, а у него – свои. Юнус-Бек Евкуров рассчитывает, что глава Рамзан Кадыров лично даст ему объяснения по поводу своих недавних высказываний.

"Мы главы субъектов и должны воздерживаться от таких обвинений в адрес друг друга", - сказал Евкуров.

Кадыров считает, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не прилагает должных усилий для борьбы с опасными террористическими группировками.

Мнение Кадырова размещено на сайте республиканской администрации. Глава Чечни заверил, что они окажут ингушскому народу любую помощь в борьбе с террористами.