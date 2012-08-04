ОП: Губернатор Ткачев фактически призвал к развалу страны

Общественная палата России намерена обратиться в Генпрокуратуру РФ с предложением проверить законность решения губернатора Краснодарского края Александра Ткачева о создании специальных казачьих дружин.

Член ОП, председатель клуба "Многонациональная Россия" Александр Соколов заявил, что Ткачев фактически призвал к развалу страны. "Он признал регионы Северного Кавказа иностранными вражескими территориями и призвал отгородиться от них с помощью незаконных вооруженных формирований. Цель этих формирований – не поддержание правопорядка, а препятствование переселению граждан из одного региона в другой. Это вопиющий случай", – уверен Соколов.

"АН" сообщали, что Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев поддержал предложение вице-губернатора региона Николая Долуды о создании казачьей полиции с 1 сентября.

Ткачев заявил, что так называемая "казачья полиция" будет бороться с массовым переселением в регион жителей республик Северного Кавказа. Службу казаки будут нести только в казачьей одежде и только вместе с сотрудниками органов внутренних дел.

"Это придаст определенный настрой не только жителям края, но и приезжим. Они увидят, что здесь, на Кубани, следят за порядком казаки, народ, проживающий здесь исконно. Это наша земля, наши традиции, которые нам дороги и мы хотим, чтобы здесь был порядок", – сказал губернатор Кубани.

"Фактически это призыв к разжиганию межнациональной розни (ст.282 Уголовного кодекса). В этой связи мы обратимся в Генпрокуратуру с предложением проверить законность данного решения. Также я буду ставить этот вопрос на первом осеннем заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. В скором времени Общественная палата примет официальное заявление по этому поводу", – подчеркнул глава "Многонациональной России".

Член Общественной палаты России, публицист Максим Шевченко не согласен. "Я против заявления ОП РФ на Ткачева в прокуратуру потому, что в принципе полагаю, что не прокурорам оценивать наши высказывания и книги. Я полагаю, что Общественная палата на то и общественная, чтобы взывать к обществу, а не к городовому", — пишет Шевченко в своем микроблоге в Tвиттере. "Буду бороться за право Ткачева бредить!" — пообещал он.

Шевченко назвал тот орган, которому по статусу положено оценивать подобные заявления. "Оценку его высказываниям обязан дать Совет по межнациональным отношениям при президенте… Да и президент, наверное, не может оставить без внимания такие опасные глупости, которые наговорил Ткачев. Уволит — не уволит, не знаю", — считает Шевченко.

Критические замечания появились в социальных сетях. Дагестанский блогер Юсуп Идрисов написал в "Фейсбуке": "Хотелось бы знать соответствуют ли эти расистские законы Конституции РФ. Вдруг мы завтра не сможем даже родственников в Краснодаре и в Сочи навестить?".

