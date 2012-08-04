Кадыров считает, что Евкуров не хочет бороться с бандподпольем

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не прилагает должных усилий для борьбы с опасными террористическими группировками.

Мнение Кадырова размещено на сайте республиканской администрации. Глава Чечни заверил, что они окажут ингушскому народу любую помощь в борьбе с террористами.

Заявление Кадырова относится к реакции Евкурова на слова чеченского лидера о гибели в ингушском селе Галашки трех участников бандформирований, причастных к организации нападения на село Центорой в Чечне.

1 августа появилась информация, что в Галашки уничтожены братья Заурбек и Ибрагим Авдорхановы, а также Аюб Халадов, участвовавшие в нападении на родовое село Кадыровых. С заявлением о ликвидации боевиков выступил сам Рамзан Кадыров, который заявил, что спецоперацию в ингушском селе проводили сотрудники чеченской полиции и управления ФСБ по Чечне.

Евкуров же заявил, что слова Кадырова о спецоперации не являются достоверными. По его словам, в селе Галашки 29 июля произошел непроизвольный подрыв самодельной бомбы, а тела погибших боевиков затем передали представителям Чечни.Глава ЧР Рамзан Кадыров заявил, комментируя по просьбе журналистов выступление Евкурова, что «с недоумением ознакомился с этой реакцией».

«Ему, как профессионалу, кадровому офицеру спецслужб должно быть известно, что такое, тщательно спланированная, подготовленная в условиях строжайшей секретности и реализованная несколькими оперативниками операция по ликвидации террористов. Тем более, если она проводится силами очень ограниченного круга лиц. Это не бой, не перестрелка, не стрельба из пулеметов и гранатометов. Это совсем другое. Исполнителей могут и не заметить местные жители», сказал он.«Как мы ранее сообщали, оперативным путем получили информацию, что в одном из домов в селе Галашки Сунженского района Ингушетии систематически бывают бандглавари Заурбек и Ибрагим Авдорхановы и Аюб Халадов. Если быть предельно искренними, речь шла о том, что они фактически там живут и даже собираются женить Ибрагима Авдорханова. Проанализировав эти и иные данные, сформировали небольшую группу оперативников из числа сотрудников ФСБ и МВД. Данная группа и нейтрализовала бандитов. Детали операции не подлежат озвучиванию, но если Евкуров пожелает, мы можем организовать встречу с одним из участников операции, и он ему изложит подробности до мельчайших деталей», отметил Р.Кадыров.

«Нам также интересно, почему Евкуров после ликвидации боевиков звонил руководителю администрации Главы и Правительства ЧР и просил в спецсообшении написать, что это была совместная с правоохранительными органами Ингушетии операция? Если соглашаемся на искажение действительности, то это для Евкурова операция, если нет, то это случайная смерть. Где же логика заявлений Евкурова», говорит Р.Кадыров.

«И как его понимать, если он систематически отрицал наличие в Ингушетии мест отдыха и базирования боевиков, а теперь публично утверждает, что знал об их пребывании там и более того о готовящемся теракте», отметил он. По словам Р.Кадырова, «уничтоженные в результате проведенной силами ФСБ и МВД операции боевики, были известны, как особо опасные преступники и бандиты. На их счету большой перечень терактов, обстрелов, убийств сотрудников полиции, их родных и близких, подрывов и поджогов жилых домов».Они же являлись одними из организаторов предпринятой боевикам попытки совершить нападение на село Центорой.

«Мы ранее неоднократно говорили Евкурову, что в Галашки и других населенных пунктах находят приют особо опасные бандиты. Предлагали совместными усилиями уничтожить это осиное гнездо. Но, вместо принятия мер по их ликвидации, делались странные заявления о территориальности, о границе. Однако мы не могли позволить бандитам безнаказанно убивать граждан. И, когда мы, теряя своих боевых товарищей, проводили операции, уничтожали бандитов, Евкуров даже не выражал соболезнование семьям погибших бойцов, не благодарил тех, кто нейтрализовал боевиков. Задержанный при проведении одной из таких операций в окрестностях Галашки главарь боевиков, утверждал, что они базировались в данном квадрате в течение многих лет, и никто их до этого не тревожил», отметил он.

Кадыров подчеркнул, что «не позволит бандитам безнаказанно отдыхать на приграничной территории, совершать вылазки в Чечню, в результате которых гибнут люди, и опять отлеживаться в Ингушетии. Если Евкуров там не наводит порядок, мы его наведем, тем более, особая его заинтересованности в таком порядке и не чувствуется. Иначе чем объяснить слова Евкурова о том, что он не называет террористов бандитами? Якобы это заблудшие молодые люди. Для нас они бандиты, террористы, шайтаны, враги чеченского и ингушского народов, враги России. Именно о них Пророк (с.а.с.) сказал, что их призвание - проливать кровь. Он проклял их, а для Евкурова они заблудшие. В таком случае ему надо поставить их на путь истины, а не позволять проливать кровь»,Он также отметил, что «нет ничего удивительного в том, что Евкуров не желает называть их бандитами. Ибо всем известно, что он даже посещает их похороны, выражает соболезнование родственникам».Р.Кадыров напомнил, что «руководство страны еще в 1999 году объявило войну терроризму, а Евкуров до сих пор считает, что те, кто убивает людей, совершает теракты, просто заблудшие молодые люди».