Италия - флагман «Лучших кухонь мира» по версии иностранных СМИ

"Лучшей кухней мира", по результатам опроса почти тридцати тысяч туристов из разных стран, в субботу названа итальянская. Франция и Япония заняли второе и третье места в рейтинге гурманов. На четвёртом - Китай.

Опрос инициировал мировым сайтом по бронированию отелей по бронированию отелей Hotels.com, передает утром субботы CNN.

Исследования показали, что многие азиатские страны и регионы находятся в верхней части списка, 5% посетителей отдали предпочтение тайваньской и индийской кухне, они расположились на 9 и 10 местах.

Как видно из результатов опроса, азиатская кулинария постепенно догоняет статус традиционной европейской кухни", - откомментировала результаты газета "Женьминь жибао".

Между тем, мировые цены на продовольствие обещают уже осенью взлетель: посевы в США уничтожает засуха.