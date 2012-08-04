Элита авиации ЗапВО встретится в небе над Петербургом

Более 40 пилотов первого класса соберутся на исторической Родине российской авиации в канун празднования 100-летия ВВС России – 6 и 7 августа.

Лучшие летчики-асы Западного военного округа встретятся на своих боевых машинах на военном аэродроме «Пушкин» под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба округа. Более 40 пилотов первого класса соберутся на исторической Родине российской авиации, в канун празднования 100-летия ВВС России. Каждый из членов экипажа всех самолетов и вертолетов – военный летчик первого класса, имеющий не одну тысячу часов налета. 6-7 августа на военный аэродром «Пушкин» будет передислоцировано более 10 боевых авиационных комплексов, стоящих на вооружении Западного военного округа. В северную столицу прилетят самолеты и вертолеты истребительной, бомбардировочной, разведывательной, транспортной и армейской авиации. Боевая авиация Западного военного округа будет представлена новейшим многофункциональным авиационным комплексом Су-34, современным истребителем поколения «4+» МиГ-29смт, истребителем Су-27, истребителем-перехватчиком МиГ-31, бомбардировщиком Су-24, боевыми вертолетами Ми-24 и Ми-8МТВ-5, транспортными самолетами АН-12 и АН-26.

Самолеты и вертолеты боевой авиации ЗВО прибудут в Северную столицу с авиационных баз Западного военного округа, расположенных в Республике Карелия, а также в Воронежской, Курской, Калининградской, Владимирской, Смоленской, Тверской и Мурманской областях. Первоклассный пилот Западного военного округа способен управлять боевой машиной не только днем, но и ночью, а также в сложных метеорологических условиях, способен совершить посадку не видя землю, по приборам. Все первоклассные летчики ЗВО имеют богатый боевой опыт, полученный в ходе локальных конфликтов последних десятилетий. 12 августа для всех желающих состоится наземный показ боевой авиации, где каждый сможет прикоснуться к самым современным представителям боевой авиационной техники, стоящей на вооружении ВВС России. Также для гостей праздника пройдет авиационное шоу с десантированием спортсменов-парашютистов.