Российские и финские спасатели проведут совместные учения

Финны прибудут в Петербург на современном финском спасательном судне «Rescue Kotka» (класса PV-5). 4 августа на форте Тотлебен (Первомайский) пройдет совместное учение добровольных морских спасательных служб России и Финляндии в рамках реализации российско-финского проекта «Повышение эффективности поисково-спасательных операций в Финском заливе» (RescOp), развитие российской добровольной морской спасательной службы по спасению маломерных судов.

Планом учения предусмотрена отработка элементов поиска аварийного объекта с воздуха с привлечением частной легкомоторной авиации Северо-Западного центра по сертификации воздушных судов авиации общего назначения (аэродром Гостилицы), наведение авиацией спасательного катера на место нахождения аварийного объекта с использованием международных сигналов Руководства IAMSAR, эвакуационные действия, оказание первой помощи, тушение пожара на яхте, буксировка аварийного маломерного судна.

По окончанию учения предусмотрено проведение российско-финской рабочей встречи по обсуждению места и роли общественных спасательных организаций по повышению эффективности поисково-спасательных операций в Финском заливе, а так же ознакомление с финским спасательным судном «Rescue Kotka» и опытным образцом российского катера скорой помощи, инновационной спасательной медицинской техникой МедСПАС. По завершению сборов подводятся итоги, уборка мусора и выполнение работ по сохранению Форта Тотлебен, как объекта культурного и исторического наследия.