Почта России начинает благотворительную программу

Почта России и благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» в начале августа презентовали партнерскую программу «От сердца к сердцу», которая стартует 8 августа.

Главная цель благотворительной программы - привлечь внимание к судьбе больных детей, чья жизнь стоит дорогостоящего лечения. Теперь перевести им денежные средства в почтовых отделениях, участвующих в программе, можно будет без оплаты тарифа, рассказали Аргументам недели организаторы проекта.

В пресс-конференции, посвященной старту программы, приняли участие генеральный директор Почты России Александр Киселев и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова.

Партнерская программа стартует 8 августа в пилотных регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Самарской областях. Здесь в любом почтовом отделении можно будет осуществить перевод денежных средств для оплаты лечения тяжелобольных детей. В дальнейшем планируется расширить географию регионов - участников программы.

Для перечисления денежной суммы через почтовое отделение необходимо заполнить специальный бланк перевода с изображением четырех соединенных между собой сердец на имя федерального клиента Фонд «Линия Жизни». Бланки можно получить в отделениях почтовой связи городов и регионов – участников программы, распечатать с сайта Почты России www.russianpost.ru или с сайта фонда «Линия жизни» www.life-line.ru.

Партнерская программа Почты России и «Линии жизни» рассчитана на привлечение внимания общественности к возможностям оказания помощи тяжелобольным детям через Почту России. В частности, планируется распространение информационных материалов в отделениях почтовой связи, рассказывающих о деятельности фонда и партнерской программе, выпуск специальной филателистической продукции, а также участие в благотворительных акциях фонда.

«Благотворительный фонд «Линия жизни» уже спас более 5000 детей по всей России. Мы очень надеемся, что наш новый проект с таким мощным федеральным партнером, как Почта России, позволит оказать помощь еще сотням и сотням детей из всех уголков нашей страны, включая самые отдаленные. Далеко не везде и не у всех есть возможность оказать помощь через Интернет и банкоматы, но везде, практически в каждом поселке нашей страны, есть «центр Вселенной» - отделение Почты России», - говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.