На день рождения ППС МЧС, спасатели подарили себе пик высотой в 4,4 км. ФОТО

На Северном Кавказе с пятницы стало на одну безымянную вершину меньше. На территории Кабардино-Балкарской республики состоялся Всероссийский сбор региональных поисково-спасательных подразделений, приуроченный к 20-летию Поисково-спасательной службы МЧС России.

В рамках сбора спасатели отрабатывали технологии и навыки спасения пострадавших в условиях высокогорья. В частности, в целях изучения особенностей местности и подготовки к восхождению на безымянную вершину на территории Кабардино-Балкарской республики, был совершен подъём из альплагеря «Безенги» на вершину Пик Семеновского, высота которого составляет 4050 м.

Кроме того, Азнаур Аккаев, представитель Эльбрусского высогорного поисково-спасательного отряда и Александр Сушко от Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда поднялись на Джанги-тау, высотой 5085 м.

В честь 20-летия ПСС МЧС России спасатели, совершившие восхождение на Джанги-тау, оставили памятную записку на вершине горы.

Финальным аккордом сборов стало восхождение группы из десяти спасателей с флагами МЧС России и Россоюзспаса на безымянную вершину высотой 4352 метра и присвоение ей имени «Пик Спасателей».

По словам руководителя завершающего трёхдневного восхождения на «Пик Спасателей» Альберта Хаджиева подъём прошёл успешно, а его участники справились со всеми поставленными задачами, показав высокий уровень профессионализма.

ФОТО МЧС РФ.















