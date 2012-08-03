Родители убили дочь в Англии за отказ выйти замуж

В Великобритании в убийстве своей 17- летней дочери признаны виновными Ифтихар и Фарзана Ахмед - семейная пара уроженцев Пакистана. Следствие убедило присяжных, что Шафиля 9 лет назад была убита родителями.

Обвинение настаивало на том, что супружеская чета убила в своем доме в графстве Чешир на северо-западе Англии за то, что та отказалась выходить замуж за своего двоюродного брата, живущего в Пакистане, а также за то, что девушка якобы позорила семью, ведя "западный" образ жизни, передает Би-Би-Си.

Супруги Ахмед до последнего отрицали обвинения в убийстве дочери, однако присяжные вынесли обвинительный вердикт. Решающим аргументом стали показания младшей сестры убитой, которая сообщила суду, что лично видела момент расправы над Шафилей.