Министр образования Ливанов решил перещеголять злосчастного Фурсенко

Новый министр образования Ливанов провел совещание с ректорами вузов, имеющих более 10 филиалов по всей стране.

Собравшимся было приказано сократить в течение года количество филиалов ровно на 50 %. Причем особо подчеркивалось, что выполнение этого показателя станет главным для них по итогам предстоящего года.

Куда девать студентов, сказано не было. Сокращению подлежат филиалы, созданные еще начиная с 40-х до 70-х годов Советского Союза и зарекомендовавшие себя как мировые научные центры.

Прозвучало предупреждение, что любая утечка информации об этом, организация протестов депутатов ГД и вузовской общественности будут наказаны немедленным увольнением.

P.S. Тем временем, недавно были проданы учебные корпуса Московского института стали сплавов в центре Москвы, откуда был рекрутирован в правительство бывший ректор этого института, а ныне министр Ливанов. Взамен некий инвестор обещал построить в Московской области некий аналог. Обычная серая схема для желающих заработать на земле в центре столицы. Похожие схемы пытаются использовать и руководители Минобороны в Санкт-Петербурге при выселении Военно-медицинской академии из зданий в историческом центре, о чем неоднократно писали "АН". Если господин Ливанов так начинает свою деятельность в качестве министра образования, то его предшественник Фурсенко может показаться невинным ангелом.

В этом и может состоять тактика премьера Медведева по реформированию высшего образования.