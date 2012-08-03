Народная артистка России Надежда Бабкина вошла в Совет по делам казачества. Президент РФ Владимир Путин 1 августа утвердил состав Совета при президенте России по делам казачества. В него вошли 67 человек.

Надежда Бабкина сменила Ивана Демидова. Председатель совета — полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, сообщает пресс-служба Кремля. Роль заместителя председателя совета по-прежнему играет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Также в состав совета входят первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, начальник Генштаба Николай Макаров, замглавы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Олег Сафонов, бывший депутат Госдумы Константин Затулин, замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

В президентский совет также вошли губернаторы Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Ставропольского края; казачьи атаманы, православные священники.

Казачество, как ранее писал "НацАкцент", имеет разную политическую позицию. Часть казаков принимает участие в протестных акциях в разных регионах России, часть - поддерживает президента Владимира Путина. Кроме того, в России казачество делится на реестровое и нереестровое. В настоящее время на территории Российской Федерации действует 11 реестровых казачьих войск, казаки этих войск несут государственную службу. Реестровым казакам государство даёт некоторые привилегии — иметь чины, носить кокарду и погоны, носить с казачьей формой нагайку,шашку и кинжал. Чины, начиная от есаула, присваивает полпред президента, чин казачьего генерала сам президент Российской Федерации.

"АН" сообщали, что на Кубани появится казачья полиция.