Блогеры обеспокоены решением Ткачева создать казачьи дружины

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев поддержал предложение вице-губернатора региона Николая Долуды о создании казачьей полиции с 1 сентября.

Долуда выдвинул инициативу огранизации патрулей казаков депутатам Законодательного собрания Кубани в ходе июньской сессии. С осени в охране правопорядка в Краснодарском крае будет задействовано около 1000 казаков. На казачью полицию руководство региона в 2012-13 годах выделит 819 млн. рублей. Об этом накануне появилась информация в интернет-издании ЮГА.ру со ссылкой на выступление Александра Ткачева в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам Ткачева, зарплата казачьего полицейского составит 20-25 тысяч рублей в месяц. Губернатор Кубани заявил, что так называемая "казачья полиция" будет бороться с массовым переселением в регион жителей республик Северного Кавказа. Службу казаки будут нести только в казачьей одежде и только вместе с сотрудниками органов внутренних дел. "Это придаст определенный настрой не только жителям края, но и приезжим. Они увидят, что здесь, на Кубани, следят за порядком казаки, народ, проживающий здесь исконно. Это наша земля, наши традиции, которые нам дороги и мы хотим, чтобы здесь был порядок", – заявлял ранее глава Кубани.

Такое решение Ткачева вызвало наоднозначную оценку со стороны представителей других народов, проживающих Южном И Северо-Кавказском федеральном округах, передает корореспондент "НацАкцента".

Критические замечания появились в социальных сетях. Дагестанский блогер Юсуп Идрисов написал в "Фейсбуке": "Хотелось бы знать соответствуют ли эти расистские законы Конституции РФ. Вдруг мы завтра не сможем даже родственников в Краснодаре и в Сочи навестить?".

На Кубани уже предлагалось привлечь казаков к контролю над исполнением регионального закона о запрете детям находиться на улице после 10 часов вечера без родителей. Также казаки уже привлекались к патрулированию Сочи. Казаки оказывали помощь в расчистке затопленных домов и дворов Крымска.

Но казаки становились и участниками межнациональных конфликтов: последняя драка в Кисловодске между нереестровыми казаками и представителями Кавказа закончилась смертью армянина и грузина.