Сбор подписей в поддержку участниц Pussy Riot начался в Польше

Сбор подписей в поддержку участниц российской панк-группы Pussy Riot начался в Польше. Инициатором сбора подписей под петицией с призывом освободить участниц группы Pussy Riot выступила крупнейшая "Gazeta Wyborcza".

Освобождения девушек требуют ряд всемирно известных музыкантов – Sting, Red Hot Chili Peppers, Peter Gabriel. Издание цитирует слова польского режиссера Агнешки Холланд и отмечает, что "ситуация в России становится все более пугающей", передает Радио Свобода.

"Оппозиционеру Алексею Навальному грозят несколько лет тюрьмы, осудить хотят и авторов перформенсов из группы Pussy Riot. Когда господствует замордизм, власть боится всего. Не только политических оппонентов, но и творцов, хотя их протесты властям непосредственной угрозы не несут. Призываю российские власти вести себя более адекватно к ситуации, поскольку то, что они делают их же выставляет в комическом свете. Черносотенная волна идет по миру и нужно протестовать пока не поздно", - такими словами Агнешка Холланд призывает пордписать обращение об освобождение участниц Pussy Riot.

"АН" писали, что известная телеведущая Ксения Собчак в интервью немецкой газета «Bild» заявила, что ей «стыдно за свою страну». Дело в отношении панк-группы Pussi Riot она охарактеризовала как «акт средневековой мести».

Зарубежные СМИ настойчиво следят за тем, как разивается дело в отношении панк-группы Pussi Riot. Немецкая газета «Bild» пишет о том, что мировая общественность в лице известных деятелей искусств и музыкантов встала на защиту трёх девушек.

Так, британская группа Pet Shop Boys считает, что необходимо было затронуть эту тему с президентом Путиным, когда он прибудет в Лондон. По мнению самих британцев, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон должен поговорить с Путиным по этому вопросу.

По мнению Путина, ничего хорошего в этом нет, но он не думает, "что их не надо так уже строго судить за это".



