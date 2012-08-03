В Москве завершается сооружение новых эстакад и пешеходных переходов в районе международного делового центра "Москва-Сити". В результате масштабного строительства и реконструкции Звенигородского шоссе деловой центр будет обеспечен соответствующей инфраструктурой.

В районе "Москва-Сити" должно появиться семь новых эстакад: шесть из них будут расположены в Центральном административном округе. Здесь также будут построены пять пешеходных переходов.

В департаменте строительства Москвы уточнили, что эстакады будут открыты на съезде с проектируемой автомагистрали на Шелепихинское шоссе; между 2-й Магистральной улицей через Малое кольцо МЖД и Шелепихинским шоссе, сообщает аuto.vesti.ru.

Сейчас полностью готовы три объекта: эстакады на выезде из ММДЦ "Москва-Сити" на ТТК, на съезде с ТТК в ММДЦ "Москва-Сити", на главном ходе проектируемой автомагистрали.В октябре власти Москвы запланировали пустить движение по новой развязке.