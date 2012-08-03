Роспотребнадзор закрыл для купания на 5 из 11 пляжей Москвы

Роспотребнадзор временно запретил купание на 5 из 11 пляжей Москвы. На столичных пляжах ведомство провело лабораторные исследования проб воды водоемов с купанием, воды питьевых фонтанчиков и почвы (песка).

В Роспотребнадзоре уточнили, что запрещено купание в зонах отдыха "Тропарево", "Большой Садовый пруд", "Бич Клаб", "Пляж Левобережный" и "Озеро Белое".

Причиной запрета стало превышение в воде норм по микробиологическим и физико-химическим показателям. А на пляже "Озеро Белое" зафиксировано превышение норм микробиологических показателей в почве.19 июля были сняты ограничения на купание в зонах отдыха "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3".