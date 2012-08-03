Дело по заявлению Юрия Антонова передано в СУ УВД по Южному округу Москвы

Уголовное дело, возбужденное по заявлению Юрия Антонова, после рассмотрения ГСУ ГУ МВД России по г. Москве передано в производство Следственного управления УВД по ЮАО для проведения дальнейшего предварительного расследования.

Уголовное дело, в котором певец и композитор Юрий Антонов фигурирует в качестве потерпевшего, будет объединено с двумя другими уголовными делами, возбужденными ранее в Южном округе столицы в отношении Александра Ишутина (по ст.ст. 213 и 112 УК РФ).