Питерская подземка получит из федеральной казны около 700 млн на безопасность

Метрополитен Санкт-Петербурга в этом году получит второй по величине в России размер субсидий на обеспечение безопасности. Петербургскому метро из федерального бюджета на внедрение современных средств обеспечения безопасности и антитеррористической защиты будет выделено 655,4 млн. рублей.

Соответствующее постановление правительства опубликовано в банке документов кабинета министров. В общей сложности средства федерального бюджета получат метрополитены 8-ми российских регионов, в том числе казанский метрополитен - 75 млн. рублей, нижегородский -164,2 млн., новосибирский - 156,1 млн., самарский - 81,2 млн., екатеринбургский - 68,7. Для обеспечения безопасности в волгоградском метротраме будет выделено 68,7 млн. Общий объем субсидий из федерального бюджета составит 3 млрд. 458 млн. рублей. Эти средства направляются в регионы в рамках реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте. В соответствии с программой метрополитены оснащаются системами интеллектуального видеонаблюдения, новейшим досмотровым оборудованием для выборочной проверки подозрительных граждан, взрывозащитными контейнерами.

Как говорят представители Министерства транспорта (это ведомство является координатором выполнения Комплексной программы), на большинстве российских метрополитенов опыт внедрения новых систем обеспечения безопасности можно считать успешным. Исключение составляют метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга: из-за огромного пассажиропотока там гораздо сложнее наладить процедуры выборочного досмотра. Скорее всего, для каждой станции будет разработана своя собственная схема повышения уровня антитеррористической защиты – по итогам оценки уязвимости. В целом же оснащение всех восьми российских метрополитенов новыми системами обеспечения безопасности должно завершиться к концу 2013 года.