Станции «Детское Село» вернут историческое название

Теперь она будет называться «Царское Село - город Пушкин».

В администрации Пушкинского района прошло совещание с участием глав муниципальных образований, на котором рассматривался вопрос об активизации работы по возвращению исторического названия одной из первых в России железнодорожных станций. Теперь она будет называться «Царское Село - город Пушкин». Об этом сообщает пресс-служба района. По мнению заместителя главы администра­ции Татьяны Боголюбовой, «новое название поможет правильному ориентированию жителей и гостей нашего города: туристы слышат «Детское Село» и не связывают его с «Царским Селом» и городом Пушкиным». Российские железные дороги поддержали инициативу администрации Пушкинского района о возвращении исторического названия. Переименование также рекомендовано Топонимической комиссией Санкт-Петербурга. В настоящее время готовится пакет документов для предъявления в Росреестр.