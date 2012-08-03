Станции «Детское Село» вернут историческое название
3 августа 2012, 09:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Теперь она будет называться «Царское Село - город Пушкин».
В администрации Пушкинского района прошло совещание с участием глав муниципальных образований, на котором рассматривался вопрос об активизации работы по возвращению исторического названия одной из первых в России железнодорожных станций. Теперь она будет называться «Царское Село - город Пушкин». Об этом сообщает пресс-служба района. По мнению заместителя главы администрации Татьяны Боголюбовой, «новое название поможет правильному ориентированию жителей и гостей нашего города: туристы слышат «Детское Село» и не связывают его с «Царским Селом» и городом Пушкиным». Российские железные дороги поддержали инициативу администрации Пушкинского района о возвращении исторического названия. Переименование также рекомендовано Топонимической комиссией Санкт-Петербурга. В настоящее время готовится пакет документов для предъявления в Росреестр.