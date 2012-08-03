Региональные отделения «Единой России» и «Российской экологической партии «Зеленые» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Оно было заключено для реализации краевых экологических проектов.



Согласно документу, обе стороны намерены действовать совместно, в том числе во время избирательной кампании, сотрудничать в разработке мероприятий, осуществлять взаимное информирование о своих действиях, проводить совместные акции, семинары, конференции, круглые столы с привлечением широкого круга общественности и специалистов.



«Сейчас вопросы экологии достаточно актуальны и для Хабаровского края, и для страны в целом, - сказал первый заместитель Секретаря РПС «Единой России», руководитель фракции единороссов в краевом парламенте Сергей Луговской. – И главная цель нашего сотрудничества объединить усилия и возможности не только в экологическом направлении. Мы готовы вместе решать задачи развития экономики края, государственной, социальной и культурной политики».



«Сегодня «Единая Россия» добилась серьезного авторитета и результативности в своей деятельности. И «Зеленые» всегда и везде были рядом. Между нашими организациями много общего, и сегодня мы объединяем свои возможности с точки зрения единых межпартийных пониманий, - прокомментировал подписание соглашения руководитель Регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Виктор Сайков. – В нашей организации есть серьезные эксперты, консультанты, научные деятели, которые могут быть полезны на уровне компетентного и научного обоснования той или иной программы», сообщает РИА "АмурПРЕСС" со ссылкой на пресс-службу ХРО ВПП «Единая Россия».