У предпринимателей Петербурга есть предложения к губернатору

В ходе последнего заседания Общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга предприниматели высказали ряд предложений, сообщает корреспондент портала «Новости малого бизнеса».

К примеру, член правления, директор НП «Партнерство развития дизайна» Роман Щайхайдаров посетовал на то, что в городе не хватает велодорожек и предложил при планировке новых территорий под комплексное жилищное строительство, обязательно отводить территории под них. «В Европе сегодня одним из популярных является велотуризм, - пояснил он. – И мы при помощи малого бизнеса могли бы развивать эту тему, но у нас почти нет таких дорожек». Георгий Полтавченко с ним не согласился.

«Действительно, центр города к этому не приспособлен, - заметил он. – Мы должны, прежде всего, думать о пешеходах, хотя бы потому, что их больше. Но что касается новостроек, такое решение уже принято – создавать велодорожки в спальных микрорайонах, в лесопарковой зоне и при проектировании новых дорог и улиц. Мечту покататься на велосипедах по центру тоже постараемся обеспечить, но для начала его надо разгрузить от автомобилей. Будем выделять полосы для общественного транспорта и велосипедистов», - пообещал губернатор.

Еще один из предпринимателей высказал недовольство тем, что в городских СМИ мало освещаются конкурсы профессионального мастерства. «Вот на днях состоялось награждение победителей конкурса «Золотой Гермес», - поделился он. - Но нигде не писали ни о том, как он проходил, ни о победителях. А ведь это работники сферы услуг. И о лучших в этой сфере, наверное, стоит писать, говорить и показывать». «Городские СМИ дают информацию, - не согласился градоначальник - Возможно, недостаточно». И предложил выделить на канале «Санкт-Петербург» время для специальной передачи, чтобы «представлять горожанам тех, кто украшает нашу жизнь».