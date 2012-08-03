В Москве выбрали лучшего почтальона

2 августа в Москве состоялся финал регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2012 года», в котором приняли участие двенадцать финалистов – по два из каждого Московского межрайонного почтамта (ММП).

В итоге два из трёх призовых мест заняли почтовики из Московского межрайонного почтамта №6, которые обслуживают жителей района Дорогомилово и Очаково-Матвеевское Западного административного округа.

Открывая конкурс, директор УФПС г. Москвы В.И. Попов напомнил, что недавно руководитель почтового отделения №140 Альфия Рождественская стала лучшей на всероссийском конкурсе начальников ОПС. Поэтому сейчас, в рамках конкурса почтальонов, перед московским филиалом стоит только одна задача – победа. «Мы уделим особое внимание подготовке сегодняшнего победителя, который в сентябре будет представлять Москву на окружном этапе. Я уверен, что нам по силам занять первое место!» - сказал Виктор Иванович.

Конкурсная программа состояла их трёх этапов: самопрезентация «Я и моя работа», викторина и решение смоделированных ситуационных задач с привлечением актёров. Следует отметить прекрасную теоретическую подготовку конкурсантов, которые без проблем справились с теоретическими вопросами.

Третье место занял Игорь Судаков, почтальон отделения №107078. Второй стала Ирина Маямсина, почтальон ОПС-119501. Звание «Лучший почтальон Москвы 2012 года» завоевала 24-летняя Анастасия Залипаева из почтового отделения №121059.

После объявления результатов победительница рассказала, что на почте работает уже 6 лет и что для неё почтовое отделение стало вторым домом, а коллеги – родными людьми. «На почте работают замечательные, добрые и отзывчивые люди! Я смогла победить только потому, что меня поддерживали коллеги и руководство. Все они занимались со мной, переживали и помогали. Теперь я должна подготовиться ещё лучше, чтобы достойно представить Москву на окружном этапе конкурса», - сказала она.