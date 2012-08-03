Оппозиционерам, сжигавшим портрет Путина, дали 10 и 12 суток

Оппозиционеры Алексей Никитин и Геннадий Строганов, пытавшиеся сжечь 31 июля в Москве во время акции "Стратегия-31" на Триумфальной площади портрет президента РФ Владимира Путина осуждены.

Они получили по 10 и 12 суток административного ареста. На сайте движения "Другая Россия" сообщается, что участники акции Никитин и Строганов были осуждены по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции), но "Другая Россия" утверждает, что их задержали именно за сожжение изображения президента, хотя портрет и не попал в протоколы административного нарушения.

31 июля на Триумфальной площади прошла очередная акция "Стратегии-31" в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей право на свободу собраний.Митинг не был согласован с властями и завершился задержаниями нескольких десятков человек, в том числе лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова.