Сагра: судья отказал посудимым в требовании его отвода

Судья Равиль Измайлов на первом заседании по делу о массовых беспорядках в поселке Сагра Cвердловской области 2 августа отказался удовлетворить ходатайства подсудимых о своем отводе, а также об отводе гособвинителя Илдара Якупова, "за отсутствием правовых оснований".

Ходатайство выдвинул адвокат Фидариса Валиева, его поддержал другой подсудиммый - Кахабер Чичуа. Причиной просьбы об отводе стал тот факт, что судья не уведомил подсудимого о предварительных слушаниях, в результате чего вместо него в заседании суда принимал участие государственный адвокат по назначению. Чичуа был недоволен тем, что судья отказал ему в переводе материалов дела на его родной грузинский язык.

"Но отказ был основан на том, что Чичуа живет в России уже около 10 лет, обучался в российском вузе на русском языке и ранее был судим - также на русском языке", - пояснил представитель пресс-службы суда, сообщает "НацАкцент".

Напомним, по версии следствия, летом 2011 года двое жителей поселка Сагра - Валентина и Вячеслав Лебедевы - после ссоры с местными жителями, позвонили в места лишения свободы родственнику Ивану Лебедеву и за 30 тысяч рублей попросили организовать в поселке массовые беспорядки.

Собрав 30 человек и вооружившись "обрезом охотничьего ружья, травматическим оружием, бейсбольными битами, металлической арматурой и другими предметами", участники конфликта приехали в поселок Сагра и устроили беспорядки. По версии главы фонда "Город без наркотиков" Евгения Ройзмана, причиной конфликта в Сагре стала деятельность этнической мафии по сбыту наркотиков.