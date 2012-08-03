В Москве введут комбинированные билеты на общественный транспорт

В Москве власти введут комбинированные билеты на метро и наземный общественный транспорт. Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутова сообщил, что такой билет будет привязан ко времени, а не к дальности и числу поездок.

По предварительным данным, стандартный билет будет рассчитан на 90 минут - расчетное время поездки из периферийных районов в центр Москвы. Соответствнно, на своем маршруте пассажир с одним билетом сможет проехать на автобусе от дома до метро, а затем войти в подземку. Тарифы находятся в стадии обсуждения, пишет "МК".

Ликcутов уверен, что пользоваться комбинированным билетом будет выгодно. Власти Москвы также планируют выпускать транспортные карты на сутки или более, предназначенные в основном для туристов. Они не будут лимитированы по числу поездок на любом виде транспорта.

Ориентировочно, комбинированные билеты будут введены в обращение в первом квартале 2013 года.