Евкуров: В Ингушетии нормально и спокойно

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров накануне в ходе пресс-конференции заверил, что в настоящее время ситуацию в республике можно охарактеризовать как "нормальную и спокойную".

По словам Евкурова, в российских регионах в сотни и сотни раз страдают больше славяне от самих же славян? и убивают, и насилуют. "Но как только это происходит в Ингушетии, почему-то на это обращается особое внимание, даже если это просто пьяная драка или разборки между собой", - подчеркнул глава республики. "На сегодня я оцениваю ситуацию по безопасности довольно устойчиво, нормально и спокойно. Люди могут спокойно жить и радоваться жизни", - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.