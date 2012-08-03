За дзюдоиста Тагира Хайбуллаева болела вся Самара (ВИДЕО)

Тренер Тагира Хайбуллаева Николай Петров был спокоен и уверен за своего подопечного, когда спортсмен начал накануне выступление в Лондоне на Олимпиаде-2012. В Самаре, где живут родители чемпиона, и тут же находится его родная школа олимпийского резерва, следили за его выступлением с волнением.

Финал оказался неожиданно коротким. Чистая победа в Лондоне заставила старый дом в центре Самары заходить ходуном. Тренеры, спортсмены, педагоги школы болели за своего ученика и коллегу — Тагира Хайбуллаева - в учительской.

Родителям чемпиона Олимпийских игр смотрели поединки дома одни. Такая примета. Еще одна примета: отец чемпиона не брился с начала Олимпиады, передает Вести.ру. "Это поверье такое", — объясняет отец Тагира, Камил Хайбуллаев. "Я безмерно рад, действительно рад. Были у нас три цели: "Европу" выиграть, "мир" выиграть и Олимпиаду. Мы достигли всех трех целей".

Напомним, Тагира Хайбуллаева в Лондоне с победой поздравил лично президент РФ Владимир Путин - сам поклонник дзюдо.