Адвокаты участниц скандальной панк-группы Pussy Riot, процесс над которыми идет в Хамовническом суде Москвы, считают высказанное перед поездкой в Лондон президентом РФ Владимиром Путиным мнение об этом деле "коренным переломом" в нем.

Напомним, накануне Путин сказал журналистам, что не видит "ничего хорошего" в акции девушек из Pussy Riot в храме Христа Спасителя, но считает, что их "не надо так уж строго судить за это".

Путин выразил надежду, что "певицы" сделают какие-то выводы сами."

Адвокат Николай Полозов отметил, что если суд прислушается к мнению главы государства и будет рассматривать дело более законно, он будет благодарен за это Владимиру Путину.

Сегодня процесс по делу участниц Pussy Riot продолжится. Свои доказательства будет представлять сторона обвинения.

Участницам Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич грозит 7 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя.