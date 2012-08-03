Банкир Лебедев опасается, что может быть арестован по политическим мотивам

Крупный российский бизнесмен - медиамагнат и банкир Александр Лебедев - заявил о желании продать все свои активы в России. Лебедев высказал опасения, что может быть арестован по политическим мотивам, передает Reuters.

По словам бизнесмена, владеющего в России активами в сферах сельского хозяйства, строительства и банковском секторе и пакетом акций в «Новой газете», причиной его решение стало давление со стороны Кремля.

«Свернуть весь бизнес, отказаться от всего. Просто отойти от дел», – рассказал Лебедев о своих планах в России.

Он не уверен, что ему хватит времени для продажи всех активов, если давление со стороны властей продолжится.

Напомним, в мае текущего года Александр Лебедев, который является владельцем Национального резервного банка, заявил о готовности выпустить банковскую карту, проценты с операций по которой пойдут в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Обладая личным состоянием $2,1 млрд., Александр Лебедев в 2011 году занял 45-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщает Газета.ру. В конце апреля бизнесмен вместе с оппозиционными депутатами Госдумы Геннадием Гудковым и Ильей Пономаревым, а также писателем Михаилом Веллером вошел в координационный совет Российского социал-демократического движения «Левый альянс».