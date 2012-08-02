Юноша отчитал Георгия Полтавченко за баранов и мигрантов

18-летний Карим Салимов написал губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в ответ на его высказывание о мигрантах. Запись была сделана еще 31 июля.

Юноша указал Полтавченко, что "обзывать людей "баранами" это очень оскорбительно", пишет "НацАкцент".

Полтавченко ответил молодому человеку также через Твиттер. "Я никого не обзывал,уважаемый)я сказал, что у нас в Петербурге не принято держать баранов в квартирах и выгуливать их в центре", - написал он.

В ответ Салимов попросил губернатора указать на конкретных людей, которые содержат в квартирах баранов. "Вы сами выдели таких людей?" - написал юноша. Но ответа он пока так и не получил.

31 июля "Комсомальская правда" напечатала интервью Полтавченко, в котором он предложил выдавать мигрантам специальные пособия, в которых были бы изложены основные правила поведения в Петербурге.

"Выходцы из ближнего зарубежья, которые приезжают в Петербург на заработки, обязаны чтить городские традиции, — заявил губернатор в интервью. – Гастарбайтеры должны понимать, что нельзя, к примеру, щелкать семечки на улицах и держать баранов в квартирах".

Георгий Полтавченко отметил, что проблема мигрантов является одной из главных для Санкт-Петербурга и решить ее можно за счет специальных мер по адаптации приезжих.