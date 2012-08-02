Путин: решение по Pussy Riot должен вынести суд

Президент РФ Владимир Путин в Лондоне ответил на вопросы об инциденте с участницами группы Pussy Riot. По его мнению, ничего хорошего в этом нет, но он не думает, "что их надо так уже строго судить за это".

Путин выразил надежду, что "певицы" сделают какие-то выводы сами." Тем не менее, окончательное решение должен суд вынести", - сказал глава государства, отметив, что суд вынесет правильное решение, обоснованное.Владимир Путин привел пример, что было бы, если бы девушки были в Израиле и осквернили бы что-то этой стране.

"В Израиле - вы, наверное, многие знаете, что там есть довольно крепкие ребята - так бы просто им оттуда не уехать. Или бы поехали на Кавказ - далеко ехать не надо, зашли, осквернили бы какую-нибудь святыню у мусульманскую, мы бы даже не успели взять их под охрану", - считает он.

Напомним, в четверг, 2 августа, в Хамовническом суде Москвы в ходе слушаний по делу Pussy Riot огласили заключения судебных психолого-психиатрических экспертиз участниц группы: обвиняемые не страдали психическим расстройством и были вменяемы, когда устраивали "панк-молебен" в храме Христа Спасителя.

В отношении Надежды Толоконниковой судмедэксперты указали, что у нее "есть смешанное расстройство личности в виде активной жизненной позиции, стремления к самореализации". По их данным, Толоконникова имеет склонность категорично выражать свое мнение.



В этот же день отец одной из участниц группы Станислав Самуцевич заявил, что его дочь Екатерина не принимала участия в "панк-молебне".