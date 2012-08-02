Для двух бывших десантников празднование дня ВДВ закончилось в полиции. Задержали молодых людей в голубых беретах после того, как тяжёлый внедорожник ГАЗ "Тигр" с муляжом пулемёта на крыше протаранил два автомобиля.

Очевидцы инцидента, который произошел на выезде из Октябрьского тоннеля, рассказали, что средь бела дня дорожный патруль пытался остановить броневик с муляжом пулемёта на крыше, после того, как "боевой" "Тигр" стал виновником ДТП.

Проезжая по Шаболовке, он столкнулся с автомобилем Chevrolet. В машине находились трое молодых мужчин в тельняшках и без каких-либо документов. Ни водительского удостоверения, а на управление 6-тонным армейским внедорожником нужна категория "С", ни паспорта на броневик в салоне не обнаружили, передает Вести.ру.

Молодых людей инспекторы отправили в ближайший отдел полиции. Туда же пришлось отогнать "Тигра".