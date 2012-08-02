Ваенга предложила Собчак посмеяться над недостатками вместе

Ксения Собчак, как и многие российские блогеры, отметила, что певица Елена Ваенга делает много грамматических ошибок. По поводу выходки, как написала артистка, "охриневших" "дам" из панк-группы Pussy Riot, Ксения написала в своем микроблоге в Твиттере: "Знакомьтесь, это Ваенга, народная звезда. Носитель добра в массы. Любимица федеральных каналов".

Ваенга разместила ответ Собчак на своем сайте (Твиттера у нее нет): "Ксения Анатольевна! Что ж вы до такого унижения-то дошли! Ползать по моему сайту пошлой, скучной певицы! Вы решили обсудить мои "недостатки" со своими фанатами". Ваенга предложила Собчак посмеяться: "Представляете, если я начну обсуждать ваши (недостатки) во своими поклонниками? Вот смеху-то будет!.. Но вы не бойтесь, я до этого не опущусь".

"Но вообще вы бы своей жизнью занялись. У вас столько интересного и лучезарного. Блин, ну смеху, ей Богу", — посоветовала Ваенга. Елена написала, что "дамы из панк группы "охринели вконец", по ее мнению, участницам Pussy Riot надо пойти спеть в "мичеть или в синагогу".

Напомним, Елена Ваенга написала, что «выпьет за здоровье судьи, который вынесет приговор участницам группы». Многих пользователей сети возмутили высказывания артистки о судьбе девушек из скандальной группы, находящихся сейчас под следствием. Ваенга «ни от одного своего слова не отказывается». По мнению Елены, «там были действительно очень серьезные эмоции» .